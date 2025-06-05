Зумеры не читают своим детям — и вот к чему это приводит

Современные исследования выявили тревожную тенденцию — молодые родители поколения Z всё реже читают книги своим детям. Специалисты видят в этом потенциальные проблемы в когнитивном и эмоциональном развитии подрастающего поколения.
Педагоги и психологи отмечают, что регулярное чтение вслух способствует развитию речи, расширению словарного запаса и формированию эмпатии у детей. Однако молодые родители часто отказываются от этой практики.
Недавний опрос в социальных сетях показал, что многие представители поколения Z считают чтение книг вслух скучным занятием. Часть респондентов призналась, что им не хватает времени на совместное чтение, другие отметили сложности с удержанием внимания ребёнка.
Опыт зумеров перенимают и их отпрыски: согласно исследованию одного из крупнейших книжных дистрибьюторов Великобритании, лишь 30% современных детей читают для удовольствия. Для сравнения — 10 лет назад этот показатель превышал 50%.
Педагоги предсказывают последствия этой тенденции:
- у многих школьников отмечается ограниченный словарный запас;
- подростки испытывают трудности с чтением объёмных текстов;
- студенты престижных вузов демонстрируют снижение навыков анализа литературы.
Специалисты предупреждают, что дети, лишённые опыта совместного чтения, могут столкнуться с серьёзными трудностями. Например, с проблемами с успеваемостью в школе и сниженным уровнем эмоционального интеллекта.
Особую озадаченность вызывает тот факт, что современные дети воспринимают книги скорее как учебный материал, а не источник удовольствия и новых знаний. Эта тенденция, по мнению экспертов, может иметь долгосрочные последствия для развития общества.