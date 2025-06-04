Трамп назвал беседу с Путиным позитивной

Президент США оценил разговор с российским коллегой как позитивный. Также он отметил, что он с Путиным говорил чуть больше часа. Причем речь шла не только относительно Украины, но также стороны говорили и об Иране и ядерном оружии. Трамп отметил, что руководство страны принимает решения очень медленно, намекнув, что нужно было бы поторопиться. Кроме того, политиков интересовали и другие проблемы на мировой арене.