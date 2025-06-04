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Трамп назвал беседу с Путиным позитивной

Президент США оценил переговоры с Путиным по телефону 4 июня 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялся телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным 4 июня 2025 года. Об этом он рассказал у себя в социальных сетях.

«Это был хороший разговор, но не разговор, который приведет к немедленному миру. Президент Путин сказал, и очень решительно, что ему придется отреагировать на недавнее нападение на аэродромы», — резюмировал Трамп в своем посте.

Президент США оценил разговор с российским коллегой как позитивный. Также он отметил, что он с Путиным говорил чуть больше часа. Причем речь шла не только относительно Украины, но также стороны говорили и об Иране и ядерном оружии. Трамп отметил, что руководство страны принимает решения очень медленно, намекнув, что нужно было бы поторопиться. Кроме того, политиков интересовали и другие проблемы на мировой арене.

Ранее KP.RU сообщил, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил телефонные переговоры между Путиным и Трампом. Позже он отметил, что российский лидер совершил еще один международный звонок.