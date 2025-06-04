Сломанный ген: передается ли онкология по наследству от родителей

Французский донор спермы «заразил» онкологией своих биологических детей. Из 67 его потомков, родившихся в восьми европейских странах, ген ТР53, который увеличивает риск развития этого заболевания, получили 23 ребенка. У десяти из них рак уже развился, у остальных риск его развития равен практически 100 процентам. «Вечерняя Москва» узнала у врача-онколога Евгения Черемушкина, может ли онкология передаваться по наследству и как предотвратить развитие этого заболевания при наличии генов с мутациями, которые достались от родителей.