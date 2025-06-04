Сломанный ген: передается ли онкология по наследству от родителей

Французский донор спермы «заразил» онкологией своих биологических детей. Из 67 его потомков, родившихся в восьми европейских странах, ген ТР53, который увеличивает риск развития этого заболевания, получили 23 ребенка. У десяти из них рак уже развился, у остальных риск его развития равен практически 100 процентам. «Вечерняя Москва» узнала у врача-онколога Евгения Черемушкина, может ли онкология передаваться по наследству и как предотвратить развитие этого заболевания при наличии генов с мутациями, которые достались от родителей.
По словам эксперта, человек может передать своим потомкам определенную поломку в генах, которая может увеличить вероятность развития онкологии в будущем, но не гарантирует обязательного развития этого заболевания.
— Онкология — этой сбой программы. Например, когда в организме не хватает определенных компонентов или их неправильное функционирование приводит к бесконтрольному делению клеток. Но конкретное онкологическое заболевание невозможно передать по наследству своим потомкам. Можно передать генетическую поломку, которая обладает высоким риском трансформации в раковую опухоль в течение жизни, — говорит он.
Онколог отметил: если у матери или отца был определенный вид онкологии, например, рак головного мозга (глиобластома), это не значит, что у ребенка обязательно будет именно этот вид онкологии.
— Есть некоторые виды опухолей, которые имеют определенную связь с передаваемыми по наследству аномалиями, например рак молочной, предстательной и поджелудочной желез. Но это незначительное количество. Все остальные опухоли — это случайное сочетание факторов. Причины развития рака многогранны: наследственные и вирусные патологии, вредные привычки, неблагоприятная окружающая среда и многое другое, — поделился врач.
Специалист объяснил, что если человек знает, что у него в генах есть мутация, которая может привести к развитию онкологического заболевания, то ему нужно пожизненно наблюдаться у онколога, периодически сдавать анализы и следить за состоянием здоровья.
— Врач будет контролировать его состояние и следить за возрастанием рисков появления раковой опухоли. Необходимо регулярно проходить профилактические мероприятия, чтобы выявить заболевание на ранней стадии и начать лечение, — заключил собеседник «ВМ».
Ранее стало известно, что новую российскую мРНК-вакцину для лечения рака утвердят летом 2025 года, а осенью ее получат первые пациенты. Однако в стратегию по реализации вакцины могут быть внесены дополнения и изменения, что может сказаться на времени и цене создания лекарства.