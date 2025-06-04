Температура снова растет: синоптики рассказали о погоде в Москве до конца недели

— Холодный воздух, проникший к нам в тылу атлантического циклона, прогревается, — сообщает главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. — Если утром 2 июня на высоте 1,5 километра было всего +3 градуса, то к середине недели температура повысится до +8…+10 градусов. А у земли это будут комфортные +23 градуса.