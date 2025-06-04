Температура снова растет: синоптики рассказали о погоде в Москве до конца недели

Погода в начале первой недели лета в Москве и области вполне комфортная для работы. Синоптики поделились прогнозами.
— Холодный воздух, проникший к нам в тылу атлантического циклона, прогревается, — сообщает главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. — Если утром 2 июня на высоте 1,5 километра было всего +3 градуса, то к середине недели температура повысится до +8…+10 градусов. А у земли это будут комфортные +23 градуса.
По словам специалиста, в центр Европейской России устремился гребень антициклона с юга. Поэтому в четверг день будет ярким: солнечным и сухим. И температура воздуха в Москве днем превысит отметку +25. А на выходные в регион вернется жаркая погода, комфортная для отдыха за городом.
Обратимся к подробному прогнозу.
В четверг, 5 июня, осадков не ожидается, облаков в небе станет меньше. Температура ночью не изменится, а днем будет еще теплее — от +25 до +27 градусов.
В пятницу, 6 июня, ночью термометры покажут от +10 до +15 градусов. При этом в столицу вернутся кратковременные дожди. Днем температура воздуха вновь может достигнуть +27 градусов.
В субботу, 7 июня, ожидается потепление. Ночью прогнозируют от +12 до +17 градусов, днем — от +24 до +29 градусов. В воскресенье температура и вовсе может добраться до отметки +30 градусов.
В течение всей недели ветер будет преимущественно умеренным — с порывами не сильнее 10 метров в секунду.
По словам метеоролога, ведущего специалиста Центра погоды «Фобос», в целом июнь в Москве будет «нежарким, уютным, идеальным для здоровья человека» — на 1−2 градуса выше нормы с небольшим недобором осадков.
— В Москве в среднем по ночам будет +10…+15, днем +20…+25. Это идеальная климатическая зона комфорта, то есть тот диапазон температур окружающей среды, при которых сохраняется оптимальный тепловой баланс человеческого тела, — подчеркнул синоптик.
Ожидаемый летний климат в России, как отмечает Тишковец, будет идеальным для отдыха и сезона отпусков.
К слову, у тех, кто в ближайшее время отправится отдыхать в Крым, отпуск явно удастся.
— В Крым пришло настоящее лето, — заявила Татьяна Позднякова. — На текущей неделе погоду на полуострове будет определять антициклон. На побережье малооблачно и никаких дождей. Температура воздуха днем +26…+28 градусов, что на пару градусов выше нормы. Для открытия курортного сезона — благодать. Правда, вода еще прохладная, не выше 19 градусов.