Болельщик на инвалидном кресле чуть не травмировал Роналду

По прибытии в отель Роналду стал раздавать автографы фанатам. Коляска одного из болельщиков неожиданно поехала в тот момент, когда футболист давал автограф, и ударила звезду по голени. Удар, вероятно, получился достаточно болезненный, так как Роналду несколько раз потер место удара рукой. Затем он пошел к остальным болельщикам.