Болельщик на инвалидном кресле чуть не травмировал Роналду

Болельщик в инвалидной коляске, как пишет Sky Sport, едва не травмировал нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Неприятный для него инцидент произошел перед игрой против команды ФРГ в Лиге наций УЕФА.
Португальская сборная прибыла в Мюнхен на полуфинал Лиги наций против хозяев решающей части турнира. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.
По прибытии в отель Роналду стал раздавать автографы фанатам. Коляска одного из болельщиков неожиданно поехала в тот момент, когда футболист давал автограф, и ударила звезду по голени. Удар, вероятно, получился достаточно болезненный, так как Роналду несколько раз потер место удара рукой. Затем он пошел к остальным болельщикам.
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