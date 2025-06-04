Аналитик Чернецкая: запасов нового жилья в стране хватит на несколько лет

Число покупателей жилья в крупных городах страны пока остается на том же уровне, а количество выставленного на продажу жилья пока растет, рассказала аналитик Российской гильдии риелторов Ксения Чернецкая.
«По данным сервиса цифровой аналитики для девелоперов “Объектив.рф”, с начала 2025 года в Екатеринбурге количество новых квартир, предлагаемых к продаже, выросло на 8%, в Челябинске на 19%, в Новосибирске и Тюмени на 4%, в Перми — на 2%, — поделилась цифрами эксперт. — Но сейчас регионы находятся в стадии насыщения новостройками, многие — на грани затоваривания. Объем остатков на первичном рынке недвижимости в российских мегаполисах планомерно увеличивается».
Так, чтобы распродать остатки нового жилья с учетом текущих темпов продаж, тем же Екатеринбургу и Тюмени потребуется более 3,8 лет, Перми, Новосибирску и Челябинску — около 3 лет.
«Пока мы не видим предпосылок к формированию дефицита квартир в предложении на первичном рынке недвижимости крупных городов России, — подчеркнула Чернецкая. — Даже в случае оживления спроса на новостройки, распродажа накопленных остатков даст девелоперам время для запуска новых проектов. Тем более, что многие сегодня формируют земельный фонд для перспективной застройки в ожидании новой волны активности на строительном рынке».
Ранее глава аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг рассказал, что в мае застройщики страны запустили всего 2,7 млн кв. м жилья — это худший показатель за последние 5 лет. Такими темпами к концу года удастся сдать только 30 млн кв. м нового жилья. Для сравнения, в 2024 году было построено более 107 млн кв. м жилья, около половины которого составили индивидуальные дома.