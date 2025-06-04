Аналитик Чернецкая: запасов нового жилья в стране хватит на несколько лет

«По данным сервиса цифровой аналитики для девелоперов “Объектив.рф”, с начала 2025 года в Екатеринбурге количество новых квартир, предлагаемых к продаже, выросло на 8%, в Челябинске на 19%, в Новосибирске и Тюмени на 4%, в Перми — на 2%, — поделилась цифрами эксперт. — Но сейчас регионы находятся в стадии насыщения новостройками, многие — на грани затоваривания. Объем остатков на первичном рынке недвижимости в российских мегаполисах планомерно увеличивается».