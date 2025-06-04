Эксперт объяснила, почему автоподставы стали любимой схемой мошенников

Мошенники все чаще используют автоподставы, чтобы получить деньги по страховке. Аферисты специально провоцируют аварии, особенно при перестроениях или на круговых перекрестках, чтобы затем обратиться за выплатами. Об этом KP.RU рассказала первый заместитель директора Департамента безопасности РЕСО-Гарантия Ирина Серебрякова.