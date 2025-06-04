Эксперт объяснила, почему автоподставы стали любимой схемой мошенников

Мошенники все чаще используют автоподставы, чтобы получить деньги по страховке. Аферисты специально провоцируют аварии, особенно при перестроениях или на круговых перекрестках, чтобы затем обратиться за выплатами. Об этом KP.RU рассказала первый заместитель директора Департамента безопасности РЕСО-Гарантия Ирина Серебрякова.
— Если говорить о страховке ОСАГО, у мошенников особой популярностью пользуются автоподставы. То есть мошенники провоцируют дорожные ситуации, когда машины получают повреждения, — уточнила эксперт.
Преступники охотнее выбирают дорогие автомобили. Так можно получить больше страховых денег. С одного премиального авто сумма выплаты может быть сопоставима с ущербом от десяти машин эконом-класса.
Как объяснил страховой брокер Александр Романов, по ОСАГО максимальная сумма выплаты ограничена 400 тысячами рублей. А вот по КАСКО компенсация зависит от рыночной стоимости автомобиля, и речь может идти о миллионах или даже десятках миллионов рублей.