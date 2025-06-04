Посольство США на Украине предупредило о возможности «мощного удара» России

Посольство США на Украине предупредило находящихся на территории страны граждан о возможности «мощного удара» со стороны России. Об этом в среду, 4 июня, сообщили в пресс-службе дипломатической миссии.
По словам представителей посольства, в последние несколько недель российская армия активно атакует украинскую территорию с помощью ракет и беспилотников, на фоне чего американским гражданам необходимо проявлять особую осторожность.
— Мы рекомендуем вам быть готовым немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги, — передает официальный сайт дипмиссии.
Военный блогер Михаил Звинчук отметил, что у России существует уже давно предложенный план под названием «Большой Прометей», который можно применить против Украины в ответ на теракты в Брянской и Курской областях.
3 июня на Украине трижды объявили тревогу. Так, сирены начали звучать около 09:50, после — примерно с 14:25, а потом — с 15:30 по московскому времени. Предположительно, основной целью атаки был Киев.
Позже появилась информация, что Вооруженные силы России впервые ударили по Николаеву гиперзвуковой ракетой «Кинжал», в результате атаки в городе поднялся столб дыма. Кроме того, местные жители сообщили о перебоях в работе электросетей.