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Вокалист a-ha Харкет признался, что у него болезнь Паркинсона

Музыкант заявил, что у него не было проблем с принятием диагноза.

Источник: Аргументы и факты

Норвежский музыкант, вокалист группы a-ha Мортен Харкет сообщил, что у него диагностировали болезнь Паркинсона.

«Часть меня хотела раскрыть его (диагноз. — Прим. ред.) принятие диагноза не было для меня проблемой; меня останавливала потребность в тишине и покое для работы», — приводятся его слова на официальном сайте группы.

Харкет рассказал, что изо всех сил старается не допустить, чтобы весь организм «пришел в упадок».

«Это сложный баланс между приемом лекарств и борьбой с их побочными эффектами», — отметил вокалист.

Харкет рассказал, что перенес несколько операций и у него возникли проблемы с голосом.

«Проблемы с моим голосом — одно из многих оснований для неуверенности в моем творческом будущем», — заявил музыкант.

Отметим, коллектив a-hа было появился в 1982 году в Осло, в группу вошли Мортен Харкет, Пол Воктор-Савой и Магне Фурухольмен.

Ранее сообщалось, что 68-летний датский режиссер Ларс фон Триер, у которого ранее была диагностирована болезнь Паркинсона, госпитализирован.