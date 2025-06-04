Вокалист a-ha Харкет признался, что у него болезнь Паркинсона

Норвежский музыкант, вокалист группы a-ha Мортен Харкет сообщил, что у него диагностировали болезнь Паркинсона.
«Часть меня хотела раскрыть его (диагноз. — Прим. ред.) принятие диагноза не было для меня проблемой; меня останавливала потребность в тишине и покое для работы», — приводятся его слова на официальном сайте группы.
Харкет рассказал, что изо всех сил старается не допустить, чтобы весь организм «пришел в упадок».
«Это сложный баланс между приемом лекарств и борьбой с их побочными эффектами», — отметил вокалист.
Харкет рассказал, что перенес несколько операций и у него возникли проблемы с голосом.
«Проблемы с моим голосом — одно из многих оснований для неуверенности в моем творческом будущем», — заявил музыкант.
Отметим, коллектив a-hа было появился в 1982 году в Осло, в группу вошли Мортен Харкет, Пол Воктор-Савой и Магне Фурухольмен.
Ранее сообщалось, что 68-летний датский режиссер Ларс фон Триер, у которого ранее была диагностирована болезнь Паркинсона, госпитализирован.