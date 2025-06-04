Вернувшийся со СВО в инвалидной коляске Игорь Какушкин решил перевернуть свою судьбу

— Помню, как ребята шутили, дурачились, когда мы ехали в ЛНР, нам уже выдали снаряжение, но многие чувствовали себя расслабленно и сняли бронежилеты, каски. А как только мы проехали Рубежное и увидели разбитые многоэтажки, все сразу притихли, шутки смолкли, и ребята стали молча надевать на себя снаряжение. Так пришло первое осознание: мы на войне. А второй всплеск эмоций был уже около Кременной, куда нас везли. Не успели нас выгрузить, как поблизости начали работать наши «Грады». Нас предупреждали, что в такой момент нужно рассредоточиться, найти укрытие и переждать, потому что может прилететь ответка со стороны противника, вместе с тем далеко тоже уходить нельзя, так как местность может быть заминирована. Мы тогда нашли овражек, лежим довольные, что удачно спрятались, а потом видим: рядом с нами склад снарядов, и если бы туда прилетело, от нас и мокрого места не осталось бы.