Зумеры придумали замену «ТикТоку»: что такое дофаминовое меню и как его составить

Многие хоть раз сталкивались с ловушкой быстрого дофамина. Ты хочешь на 15 минут залипнуть в «рилсы», а в итоге поднимаешь голову спустя четыре часа. Чтобы избежать подобных ловушек, интернет-пользователи разработали «дофаминовое меню». Как его составить и помогает ли такая уловка, разбираемся вместе с психологом.