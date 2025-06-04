«Живые ископаемые»: студент поднял камень и нашел редчайшего червя из кембрийского периода

Рохан был немного знаком с капскими бархатными червями — впервые он столкнулся с ними на Столовой горе в 2019 году, когда его брат собирал червей для профессора зоологии, Савела Дэниелса. Рохан, увлеченный муравьями, охотно помогал брату. В настоящее время он изучает экологию сохранения видов и энтомологию.