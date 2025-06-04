«Живые ископаемые»: студент поднял камень и нашел редчайшего червя из кембрийского периода

В марте 2022 года студент Стелленбошского университета, Рохан Барнард, проводил исследования на ферме у подножия гор Свартберг, между Калицдорпом и Аудсхорном. Переворачивая камни в надежде обнаружить муравьев, ящериц и других представителей фауны, он неожиданно сделал значимое открытие.
Под покровом сырого песка у берега небольшого ручья, среди скопления увядшей листвы, он обнаружил черного бархатистого червя. Понимая исключительность подобной находки, он взял образец и разместил фото в приложении iNaturalist, платформе, где ученые и любители природы делятся информацией о своих наблюдениях.
Рохан был немного знаком с капскими бархатными червями — впервые он столкнулся с ними на Столовой горе в 2019 году, когда его брат собирал червей для профессора зоологии, Савела Дэниелса. Рохан, увлеченный муравьями, охотно помогал брату. В настоящее время он изучает экологию сохранения видов и энтомологию.
Бархатные черви классифицируются как живые ископаемые; их предшественники появились более полумиллиарда лет назад, в эпоху кембрия. Эти организмы обладают мягким телом и несегментированными конечностями и почти не изменились за миллионы лет.