Вспышка кори зафиксирована еще в одном столичном вузе

Как сообщил телегграм-каналу «Осторожно, Москва» один из учащихся, карантинные меры ввели еще 28 мая. Первоначально студентов перевели на удаленку до 9 июня, однако позже этот срок продлили до 17 июня. В связи с подтвержденными случаями кори руководство университета обязало учащихся пройти вакцинацию.