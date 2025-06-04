КНДР вернула в вертикальное положение поврежденный эсминец

В Северной Корее после неудачной церемонии спуска на воду вернули в вертикальное положение поврежденный эсминец класса «Чхве Хён», сообщает NBC News со ссылкой на данные программы 38 North.
Инцидент произошел 21 мая на верфи Чхонджин в КНДР. На церемонии присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он назвал произошедшее «большой аварией и преступлением».
На последних спутниковых снимках видно, что рабочие использовали тросы и аэростаты для ручного выравнивания судна. Его носовая часть находится на суше, а в районе гидролокационной системы наблюдаются повреждения.
«Для ремонта этих повреждений корабль потребуется вывести из воды в плавучий или стапельный док, как только он окажется на плаву», — добавили аналитики 38 North.
Ранее сообщалось, что в КНДР арестовали трех человек после аварии во время спуска эсминца на воду.