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КНДР вернула в вертикальное положение поврежденный эсминец

Корабль потерял равновесие во время спуска на воду 21 мая.

Источник: Аргументы и факты

В Северной Корее после неудачной церемонии спуска на воду вернули в вертикальное положение поврежденный эсминец класса «Чхве Хён», сообщает NBC News со ссылкой на данные программы 38 North.

Инцидент произошел 21 мая на верфи Чхонджин в КНДР. На церемонии присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он назвал произошедшее «большой аварией и преступлением».

На последних спутниковых снимках видно, что рабочие использовали тросы и аэростаты для ручного выравнивания судна. Его носовая часть находится на суше, а в районе гидролокационной системы наблюдаются повреждения.

«Для ремонта этих повреждений корабль потребуется вывести из воды в плавучий или стапельный док, как только он окажется на плаву», — добавили аналитики 38 North.

Ранее сообщалось, что в КНДР арестовали трех человек после аварии во время спуска эсминца на воду.