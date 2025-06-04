Эндокринолог рассказал, можно ли бегать при диабете

По словам специалиста, у диабетиков уровень сахара в крови может быть нестабильным, что требует особого внимания. Бег на низкой или средней скорости в течение долгого времени может привести к снижению уровня глюкозы ниже 3,9 ммоль/л, что называется гипогликемией. Чтобы избежать этого, важно проверять уровень сахара до, во время и после тренировки. Меркулова отметила, что физическая активность может вызвать отсроченное снижение сахара спустя несколько часов после бега. В то же время короткие интенсивные нагрузки могут повысить уровень глюкозы, что также требует контроля перед началом занятий.