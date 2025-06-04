Эндокринолог рассказал, можно ли бегать при диабете

Людям, страдающим диабетом, не запрещено заниматься бегом, но перед тренировками необходимо соблюдать важные рекомендации. Врач-эндокринолог Ксения Меркулова сообщила в беседе с «Газета.Ru», что перед началом занятий следует избегать тренировок натощак, регулярно измерять уровень глюкозы и следить за артериальным давлением.
По словам специалиста, у диабетиков уровень сахара в крови может быть нестабильным, что требует особого внимания. Бег на низкой или средней скорости в течение долгого времени может привести к снижению уровня глюкозы ниже 3,9 ммоль/л, что называется гипогликемией. Чтобы избежать этого, важно проверять уровень сахара до, во время и после тренировки. Меркулова отметила, что физическая активность может вызвать отсроченное снижение сахара спустя несколько часов после бега. В то же время короткие интенсивные нагрузки могут повысить уровень глюкозы, что также требует контроля перед началом занятий.
В честь Всемирного дня бега, который отмечается 4 июня, эксперты поделились рекомендациями по восстановлению после тренировок. Специалисты рассказали, что свежие помидоры помогают организму быстрее восстанавливаться. В томатах содержится ликопин — мощный антиоксидант, который уменьшает воспаление в мышцах и ускоряет их восстановление. Кроме того, витамины А, С и калий поддерживают баланс электролитов, что особенно важно после интенсивных физических нагрузок. Об этом пишет 360.ru.
При этом сахарный диабет второго типа часто протекает незаметно, без явных симптомов. Врач Владимир Варнавский пояснил, что это хроническое заболевание нередко выявляют случайно, например, во время плановых обследований. Однако даже до постановки диагноза болезнь может наносить вред сосудам, почкам и нервной системе. Эксперт подчеркнул, что ранняя диагностика и внимательное отношение к состоянию организма помогают предотвратить опасные осложнения. Слова специалиста приводит Life.ru.