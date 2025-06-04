Кто должен стать новой элитой современного российского общества

Мы живем в непростое время смены эпох и, что не менее важно, трансформации элит. Собственно, один процесс влияет на другой. Слово «элиты» прочно вошло в наш обиход, да и всё вокруг кричит об элитарности. Помню, один мой приятель, бизнесмен средней руки, очень живописно делился, как на светском рауте дегустировал вино «для избранных», закусывая пахучими сырами из молока каких-то суперэлитных коров, и все это в окружении не менее элитных эскортниц. При этом с большим воодушевлением подчеркивал слово «элитный». А совсем недавно на строительном рынке молодой кавказец с фирменной восточной вежливостью предложил мне элитную сантехнику. Позднее в одной серьезной публикации я наткнулся на словосочетание «элитный слой общества». Так кто же это такие?
Мы живем в непростое время смены эпох и, что не менее важно, трансформации элит. Собственно, один процесс влияет на другой. Слово «элиты» прочно вошло в наш обиход, да и всё вокруг кричит об элитарности. Помню, один мой приятель, бизнесмен средней руки, очень живописно делился, как на светском рауте дегустировал вино «для избранных», закусывая пахучими сырами из молока каких-то суперэлитных коров, и все это в окружении не менее элитных эскортниц. При этом с большим воодушевлением подчеркивал слово «элитный». А совсем недавно на строительном рынке молодой кавказец с фирменной восточной вежливостью предложил мне элитную сантехнику. Позднее в одной серьезной публикации я наткнулся на словосочетание «элитный слой общества». Так кто же это такие?
В толковых словарях термин «элита» определяется как «лучшее», «отборное». К этой же категории относится авторитетное и влиятельное сообщество людей, которое величают правящим, или господствующим, классом.
Предельно понятно, что без связи элиты с обществом государственной устойчивости быть не может. На «лучших из лучших» возлагается ответственность за будущее страны, и эти люди должны являться примером для подражания. В советскую эпоху одним из таких был ударник производства шахтер Алексей Стаханов, именем которого названо массовое движение рабочих-рекордсменов. Показателен и пример Петра Кривоноса, легендарного машиниста, установившего рекорд по скорости движения железнодорожных составов. Такой была и комсомолка, Герой Социалистического Труда Паша Ангелина — первая женщина, севшая за руль трактора и проложившая прекрасной половине Страны Советов дорогу в мужские профессии. И если отталкиваться от понятия «наилучшие», то советской элитой считались люди, совершавшие подвиги на трудовом фронте. Именно в их честь на ВДНХ был воздвигнут величайший монумент «Рабочий и колхозница», воспевавший труд и потрясший сознание посетителей на Всемирной выставке 1937 года в Париже.
В СССР простые рабочие, хлеборобы, учителя, люди от станка управляли государством, становились членами ЦК КПСС и Верховного Совета, руководителями отраслей и крупных предприятий. Главным критерием советской элиты была не престижная профессия, круглый счет в банке и доступ к рычагам власти и недрам, а труд, знания, способности, талант и личный вклад в общее дело. Рабочие, ученые, политики, руководители, артисты, спортсмены и тысячи людей остались в памяти своими свершениями, хотя в те времена термин «элита» был не в ходу. Советская идеология не делила людей на «отборных» и не очень.
В постсоветской России все пропиталось элитарностью. Она распространилась на новое бытие, когда «элитными» стали клубы, школы, поселки, коньяк, коттеджи, а их потребители превратились в «сливки общества», регулярно блистающие на «светских балах». Кто же у нас сейчас в центре внимания, кто эти наилучшие?
Беда нашего государства, что современная российская элита взращивалась по чикагским лекалам (Чубайс и компания), Голливудом и горбачевской перестройкой, с отказом от общечеловеческих ценностей и приоритета прав человека. Прозападные «чикагские мальчики» местного розлива, или младореформаторы, как их называли при Ельцине, после развала СССР взяли власть в России и начали в ускоренном темпе плодиться и размножаться. Многие из них стали владельцами заводов и пароходов, видными бизнесменами, чиновниками, встали у руля целых отраслей, а своих отпрысков отправляли набираться ума на западные «элитные плантации», в те же условные «чикаго». Большая часть этих нуворишей просочилась в высшие слои общества лишь на основе своего молниеносного и неправедного богатства. Таким стал критерий отбора новой элиты. Более 30 лет в современной России культивировалась буржуазность, а героем постсоветской эпохи стал стяжатель, пожинающий плоды тех, кто созидал для страны и увековечил свое имя реальными делами на общее благо. Модно и правильно стало не трудиться, а «крутиться».
Современное общество не живет по писаным правилам, особенно молодежь, а подражает тем или иным личностям, группам или моделям поведения. В советское время было на кого равняться; а кому мы подражаем в постсоветское? «Форбсам», скандальным «селебам», безголосым певцам, открывающим рот под «фанеру», но выжимающим из корпоративов максимум прибыли для себя… Коррумпированным чиновникам и генералам, построившим многоэтажные замки с лифтами за шальные деньги, спекулянтам, «кто набил себе карманы за счет всяких процессов в экономике с 1990-х годов» (цитата В. В. Путина). Диапазон элитарности широк, а круглый счет в банке моментально приподнимает каждого на элитный подиум. Но, как мы уже убедились, такие «сливки общества» в большинстве своем повернуты спиной к будущему страны. Может быть, стоит вернуться к прежним, трудовым критериям определения элиты, где есть образ морали, жертвенности, высокого идеала? Но как перестать стесняться прошлого и научиться видеть там не только недостатки, но и бесценный опыт, необходимый обществу, которое начинает самоочищаться в силу обстоятельств, вызовов времени, наметившихся тупиков?
Запад, опираясь на свое прошлое, в кино, литературе, искусстве рождает героев, достойных подражания сегодня, а у нас на экране еще с перестроечных времен стало нормой показывать в мрачном свете, уродливо, примитивно наше советское и недавнее прошлое, его героев. Но ведь даже в 90-е не все были «бандосами» и «гоблинами», как нам рисуют то время. Удивительно, что создатели подобных «шедевров» не чувствуют изжогу, которую вызывают у большинства зрителей их изощренные фантазии. Не секрет, что многие кинотворцы, потомки известных в прошлом и достаточно обеспеченных родителей, — выходцы из семей в хорошем смысле элитных. Они жили в «оранжереях», а живописуют жизнь «совков», так называемых простых людей, какой они ее представляют в своем перевернутом сознании барчуков. И, возможно, им даже невдомек, что жизнь простых людей часто была глубже, ярче, содержательней, чем у них самих.
Сейчас все «ценности», которые считались нормой в короткую эпоху оголтелого либерализма и равнения на Запад, безвозвратно уходят. Российское общество, нахлебавшись кока-колы, резко меняет курс и в политике, и в экономике, и в духовной сфере, постепенно отрезвляется и возвращается к себе. Антисистемная элита в этих условиях, кроме бед, ни к чему хорошему не приведет, разве что к череде «цветных революций», которые западные вдохновители и партнеры будут щедро спонсировать до тех пор, пока не добьются своего и не озаботятся разделом наших территорий, недр, рукотворных богатств и утилизацией лишних людских ресурсов. Украина — наглядный тому пример. Хочешь не хочешь, а российским элитам нужно перерождаться, ломать себя или сойти с арены, уступив место тем, кто видит не только дальше, но и глубже, кто не забывал слова «труд» и «патриотизм». «Людям мира» не только физически, но и духовно пора возвращаться в родную гавань. Рождение новой российской элиты становится судьбоносной необходимостью для сохранения не только нашей страны, но и всей евразийской цивилизации.
В нашей истории, в отличие от западной и восточной, нет преемственности устоявшихся доминирующих групп (элитного каркаса), а есть прецеденты массовой ротации элит начиная с XVI века. Так, опричники Ивана Грозного жестко приструнили боярство, заметно укрепив державу. Петр I так же решительно разобрался с княжеско-боярским «олигархатом». Советская элита смела буржуев, а с распадом СССР они вернулись на круги своя, расправившись с обидчиками. Чтобы общество стало развиваться, старую элиту надо заставить работать на новую идею. Но пока мы живем по инерции устоявшегося буржуазного общества, новая элита только формируется, а идея слабо просвечивается. Как старой элите вписаться в новый стратегический курс?
Современная российская практика формирования элит показала, что от смены отдельных элитариев сумма (в метафоричном смысле) и качество человеческого материала не меняются. И здесь важно переосмысление старой элиты в новых условиях, с учетом того, что процесс ее ротации довольно сложный и болезненный. Но самое главное: как его организовать? Новый «философский пароход» уже уплыл. Где же взять новую элиту? А может быть, начать с того, что забыть само это словцо? Госдума показывает хороший пример. Там предложили не употреблять слово «господин», а обращаться друг к другу и даже (ужас, ужас, ужас!) к вышестоящим лицам «товарищ». Пора перестать делить народ на элиту и смердов, на высших и низших. Почему спекулянт с мешком денег, захудалый артист, мазила футболист или бездарный управленец — это элита, а подвижник учитель, водитель троллейбуса или врач-кудесник из районной поликлиники — это «лох педальный»? Будем же оценивать людей не по уворованным у общества капиталам, статусности, связям или раскрученности, а по делам их. Наверху социальной пирамиды должны быть в прямом смысле наилучшие. И, конечно, к таким людям в первую очередь относятся герои, прошедшие горнило СВО, как недавно подчеркнул Владимир Путин, а еще те, кто работает у станка, в поле, научных лабораториях, школах, университетах, умножая богатства государства, защищая и прославляя Родину словом, пером, делом и новыми открытиями.