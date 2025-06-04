Кто должен стать новой элитой современного российского общества

Современная российская практика формирования элит показала, что от смены отдельных элитариев сумма (в метафоричном смысле) и качество человеческого материала не меняются. И здесь важно переосмысление старой элиты в новых условиях, с учетом того, что процесс ее ротации довольно сложный и болезненный. Но самое главное: как его организовать? Новый «философский пароход» уже уплыл. Где же взять новую элиту? А может быть, начать с того, что забыть само это словцо? Госдума показывает хороший пример. Там предложили не употреблять слово «господин», а обращаться друг к другу и даже (ужас, ужас, ужас!) к вышестоящим лицам «товарищ». Пора перестать делить народ на элиту и смердов, на высших и низших. Почему спекулянт с мешком денег, захудалый артист, мазила футболист или бездарный управленец — это элита, а подвижник учитель, водитель троллейбуса или врач-кудесник из районной поликлиники — это «лох педальный»? Будем же оценивать людей не по уворованным у общества капиталам, статусности, связям или раскрученности, а по делам их. Наверху социальной пирамиды должны быть в прямом смысле наилучшие. И, конечно, к таким людям в первую очередь относятся герои, прошедшие горнило СВО, как недавно подчеркнул Владимир Путин, а еще те, кто работает у станка, в поле, научных лабораториях, школах, университетах, умножая богатства государства, защищая и прославляя Родину словом, пером, делом и новыми открытиями.