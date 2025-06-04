Mash: «Задержанный» блогер Щепихин дважды лежал в психбольнице

Блогер и бизнес-тренер Арег Щепихин, который был увезен в багажнике автомобиля Mercedes с Ярославского вокзала в Москве, за последние 10 лет как минимум дважды лежал в психиатрической больнице. Об этом в среду, 4 июня, сообщил Telegram-каанл Mash.
По его данным, на ментальное состояние блогера сильно влияют недоброжелатели в Сети, с которым им постоянно вступает в конфликты, из-за чего нередко не спит по ночам. Кроме того, раньше бизнес-тренер носил фамилию Оганесян, а Щепихиным стал после женитьбы. При этом в браке блогер не работал и жил за счет супруги, так как не сумел заработать на бизнесе. Пара развелась в 2015 году, как утверждается, из-за неадекватного поведения Щепихина, следует из публикации.
Вечером 3 июня Щепихина «задержали» на Ярославском вокзале, после чего затащили в черную машину с мигалкой и номерами «АМР» и увезли. Вскоре полиция перехватила автомобиль, водителя и пассажиров задержали. Утром 4 июня министр Чеченской Республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что Щепихин открыто и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму. Главное о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».