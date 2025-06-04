Mash: «Задержанный» блогер Щепихин дважды лежал в психбольнице

По его данным, на ментальное состояние блогера сильно влияют недоброжелатели в Сети, с которым им постоянно вступает в конфликты, из-за чего нередко не спит по ночам. Кроме того, раньше бизнес-тренер носил фамилию Оганесян, а Щепихиным стал после женитьбы. При этом в браке блогер не работал и жил за счет супруги, так как не сумел заработать на бизнесе. Пара развелась в 2015 году, как утверждается, из-за неадекватного поведения Щепихина, следует из публикации.