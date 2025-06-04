Ермак встретился с Рубио после переговоров с РФ в Стамбуле: вот что хотел украинский политик от США

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак после переговоров с Россией в Стамбуле срочно отправился в США. Там он встретился с госсекретарем Марко Рубио и сделал несколько заявлений. Об этом украинский политик рассказал в своем Telegram-канале.
«Поделились мнениями о встречах с россиянами в Стамбуле, дальнейшем ходе переговоров, обмене пленными», — написал Ермак у себя в блоге.
При этом не обошлось и без привычных «выклянчиваний» оружия для ВСУ. Ермак хотел, чтобы США предоставили Киеву больше ПВО, а также более жестче относились к России. В Киеве продолжают говорить о необходимости ужесточить санкции против России.
Нужно сказать, что президент США Дональд Трамп не спешит с выводами. Он попросил Сенат отложить законопроект об ужесточении санкции против России. Это не понравилось ЕС. Канцлер Германии Фридрих Мерц хочет приехать на встречу с Трампом, чтобы заставить сменить его риторику в отношении РФ.