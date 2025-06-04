Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 вышла в эфир с необычным посланием

Российская военная радиостанция «Судного дня» УВБ-76 вышла в эфир с таинственным посланием после предупреждения американского посольства о возможных ударах по объектам на Украине.
Новое сообщение выглядит следующим образом: «НЖТИ 50809 АЗОТОБАСК 7719 4842 ОШОЛИНЬ 1340 7223».
Шифр был передан в среду, 4 июня, в 19:51 по московскому времени.
Примечательно, что обычно сообщения радиостанции, состоящие из символов и слов на кириллице, являются понятными или условно понятными. Например, «хрюкостяг» или «беззлобие».
При этом адресаты и смысл кодированных голосовых сообщений, которые транслирует УВБ-76, не разглашаются.
Ранее радиостанция «Судного дня» повторила слова из эфира 2021 года.