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Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 вышла в эфир с необычным посланием

Радиостанция вышла в эфир после предупреждения о массированном ударе по объектам на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Российская военная радиостанция «Судного дня» УВБ-76 вышла в эфир с таинственным посланием после предупреждения американского посольства о возможных ударах по объектам на Украине.

Новое сообщение выглядит следующим образом: «НЖТИ 50809 АЗОТОБАСК 7719 4842 ОШОЛИНЬ 1340 7223».

Шифр был передан в среду, 4 июня, в 19:51 по московскому времени.

Примечательно, что обычно сообщения радиостанции, состоящие из символов и слов на кириллице, являются понятными или условно понятными. Например, «хрюкостяг» или «беззлобие».

При этом адресаты и смысл кодированных голосовых сообщений, которые транслирует УВБ-76, не разглашаются.

Ранее радиостанция «Судного дня» повторила слова из эфира 2021 года.