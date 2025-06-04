Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоусов провел совещание по вопросам разминирования курского приграничья

Глава оборонного ведомства уточнил, что в настоящее время уже разминировано 42 тыс. гектаров территории.

Источник: Аргументы и факты

Глава Минобороны России Андрей Белоусов провел совещание, посвященное вопросам разминирования курского приграничья, передает пресс-служба оборонного ведомства.

Глава МО РФ в ходе совещания напомнил, что ранее российский лидер Владимир Путин поставил задачу создать необходимые условия для того, чтобы граждане могли как можно быстрее вернуться в свои дома в Курской области.

«От нас с вами зависит создание этих условий в части разминирования территорий, дорог и местности», — заявил Белоусов.

Также глава оборонного ведомства уточнил, что в настоящее время уже разминировано 42 тыс. гектаров территории, 11 тыс. зданий и сооружений, 768 километров дорог, а также обнаружено и уничтожено 443 тыс. взрывоопасных предметов.