Белоусов провел совещание по вопросам разминирования курского приграничья

Глава Минобороны России Андрей Белоусов провел совещание, посвященное вопросам разминирования курского приграничья, передает пресс-служба оборонного ведомства.
Глава МО РФ в ходе совещания напомнил, что ранее российский лидер Владимир Путин поставил задачу создать необходимые условия для того, чтобы граждане могли как можно быстрее вернуться в свои дома в Курской области.
«От нас с вами зависит создание этих условий в части разминирования территорий, дорог и местности», — заявил Белоусов.
Также глава оборонного ведомства уточнил, что в настоящее время уже разминировано 42 тыс. гектаров территории, 11 тыс. зданий и сооружений, 768 километров дорог, а также обнаружено и уничтожено 443 тыс. взрывоопасных предметов.