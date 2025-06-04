Reuters: Поляки на границе с Украиной нашли схрон с оружием и боеприпасами

Другой случай произошел в середине января, когда представитель окружной прокуратуры в Познани Лукаш Вавжиняк сообщил о том, что четверым польским солдатам предъявили обвинение в халатности из-за потерянной ими партии противопехотных мин, которую позже обнаружили около принадлежащего шведской компании IKEA склада.