Reuters: Поляки на границе с Украиной нашли схрон с оружием и боеприпасами

Восемь контейнеров с оружием и боеприпасами обнаружили на взлетно-посадочной полосе в польской деревне Лашки неподалеку от границы с Украиной. Об этом в среду, 4 июня, сообщило агентство Reuters.
По данным журналистов, найденный схрон не принадлежит польской армии и, вероятнее всего, является собственностью частной компании и предназначался для передачи на украинскую территорию.
— Пресс-секретарь МВД Польши Яцек Добжиньский заявил, что такое оружие не контролируется должным образом, назвав случившееся «скандалом». Польша стала ключевым хабом для распределения военной помощи Украине… после 2022 года, — говорится в материале.
Другой случай произошел в середине января, когда представитель окружной прокуратуры в Познани Лукаш Вавжиняк сообщил о том, что четверым польским солдатам предъявили обвинение в халатности из-за потерянной ими партии противопехотных мин, которую позже обнаружили около принадлежащего шведской компании IKEA склада.
Необычная ситуация также случилась в США, где неизвестные угнали три автомобиля Humvee с территории военного склада в городе Тастин американского штата Калифорния. Проникновение на объект и хищение транспорта произошло 8 января.