Система ИИ раскрыла неожиданно древний возраст некоторых свитков Мертвого моря

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Европейские религиоведы и математики разработали нейросеть, способную вычислять возраст древних манускриптов библейской эры по особенностям почерка их авторов. Проведенный при ее помощи анализ свитков Мертвого моря указал на неожиданно древний возраст части из них, сообщила пресс-служба Гронингенского университета в Нидерландах со ссылкой на статью в журнале PLoS One.
«Первые итоги применения нейросети “Енох” показывают, что значительная часть свитков Мертвого моря оказалась значительно древнее, чем мы думали раньше. В частности, свитки хасмонейского периода оказались написаны не в 50−150 годах до нашей эры, а за несколько десятилетий до этого, а тексты иродианского периода появились раньше ожидаемого», — заявил профессор Гронингенского университета Младен Попович, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Профессор Попович и его коллеги уже несколько лет работают над изучением свитков Мертвого моря и другого культурного наследия библейской эры с Ближнего Востока при помощи современных технологий, в том числе и систем искусственного интеллекта. В частности, три года назад им удалось открыть свидетельства того, что так называемый «Большой свиток пророка Исайи» был подготовлен двумя группами писцов со схожим стилем работы.
При проведении этого анализа исследователи создали набор нейросетевых алгоритмов, способных различать стиль написания каждого фрагмента свитков и определять его автора. Их успешное применение натолкнуло профессора Поповича и его коллег на мысль, что аналогичным образом можно определять не только авторство текстов, но и их возраст. Руководствуясь этой идеей, ученые определили возраст 24 свитков при помощи радиоуглеродного датирования и использовали эти данные для обучения системы ИИ.
Эту нейросеть, получившую имя «Енох» в честь ветхозаветного патриарха, ученые применили для вычисления возраста 135 других свитков, чей возраст ранее оценивался только при помощи религиоведческих методов и палеографических подходов. Расчеты системы ИИ подтвердили возраст 80% свитков, а также при этом указали на то, что для остальных 20% текстов предыдущие оценки их возраста были занижены или завышены.
Как отметил профессор Попович, одним из самых интересных открытий «Еноха» стало то, что два стиля письма, использовавшиеся в хасмонейский и иродианский периоды, сосуществовали друг с другом как минимум на полвека дольше, чем предполагали историки. Это значительным образом меняет представления ученых о том, как менялась политическая ситуация и облик Ближнего Востока в конце античной эры, а также заметно дополняет текущие знания об истории появления и культурном влиянии Хасмонейского царства, подытожили исследователи.
О свитках Мертвого моря.
Так называемые свитки Мертвого моря были найдены около 70 лет назад группой бедуинов в израильских Кумранских пещерах. Они представляют собой набор из ветхозаветных книг, библейских апокрифов и литературы, описывающей жизнь иудейской секты ессеев. Значительная часть этих рукописей, как показывает радиоуглеродный анализ, была написана еще до того, как территория Иудеи была покорена Римской империей.
Изучение Кумранских манускриптов осложняется тем, что большинство из них было найдено в виде фрагментов, отдельных листов и даже обрывков пергамента, на которых были написаны эти продукты творчества древнеизраильских священнослужителей. Начиная с середины прошлого века, историки пытаются решить эту проблему, сравнивая форму известных обрывков манускриптов, их цвет, а также содержащийся на них текст.