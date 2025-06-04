Система ИИ раскрыла неожиданно древний возраст некоторых свитков Мертвого моря

Профессор Попович и его коллеги уже несколько лет работают над изучением свитков Мертвого моря и другого культурного наследия библейской эры с Ближнего Востока при помощи современных технологий, в том числе и систем искусственного интеллекта. В частности, три года назад им удалось открыть свидетельства того, что так называемый «Большой свиток пророка Исайи» был подготовлен двумя группами писцов со схожим стилем работы.