Посольство США на Украине предупредило американцев о возросшей ракетной угрозе

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявлял, что инициатива Вашингтона по увеличению оборонных расходов стран альянса до 5% ВВП связана с якобы существующей угрозой со стороны России и Китая. По его словам, эти две ядерные державы являются серьезной опасностью для Североатлантического альянса.