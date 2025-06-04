Посольство США на Украине предупредило американцев о возросшей ракетной угрозе

Американским гражданам, находящихся сейчас на Украине, стоит соблюдать осторожность в связи с якобы возросшей ракетной угрозой со стороны России. Эта информация следует из заявления, опубликованного на сайте Посольства Соединенных Штатов в Киеве.
«В настоящее время сохраняется риск значительных воздушных атак», — указывается в сообщении диппредставительства.
Посольство Штатов рекомендовало американским гражданам проявлять повышенную осторожность и быть готовыми к экстренным ситуациям. В дипмиссии дали следующие советы: заранее определить ближайшие укрытия, подготовить запас воды, еды и необходимых медикаментов, а также регулярно следить за местными каналами оповещения.
Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявлял, что инициатива Вашингтона по увеличению оборонных расходов стран альянса до 5% ВВП связана с якобы существующей угрозой со стороны России и Китая. По его словам, эти две ядерные державы являются серьезной опасностью для Североатлантического альянса.