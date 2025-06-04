С Красной — строки: у стен Кремля стартовала книжная ярмарка

Помимо прочего, нельзя было не обратить внимание на длинный ряд региональных стендов. Каждый из них был обозначен конкретной областью — Кировской, Магаданской, Свердловской и так далее, а среди книг, которые лежали на прилавках, фигурировали как издания туристической направленности (достопримечательности городов, гиды и тому подобное), так и вполне серьезные труды по этнографии, местным музеям и истории. Понятно, что это скорее социальное, нежели коммерческое решение — представить максимально широкий спектр книг из глубинки. Но, впрочем, у многих издательств, удаленных от Москвы и Петербурга, в принципе не так много шансов донести свои труды до столичных читателей. Ну, а у читателей, соответственно, приобрести их без наценки за доставку. Так что в выигрыше все.