С Красной — строки: у стен Кремля стартовала книжная ярмарка

Длинные очереди на вход, регулярные чтения поэзии, концерт-открытие с участием Сергея Гармаша и Юрия Башмета и мобильные библиотеки. В самом сердце столицы стартовала книжная ярмарка «Красная площадь». Вплоть до 7 июня у стен Кремля можно будет купить новинки литературы по весьма привлекательным ценам, взять автографы у любимых писателей, посетить (бесплатно!) поэтические чтения, спектакли и презентации. «Известия» оценили размах события и интерес к нему публики в первый же день.
Очередь не к Мавзолею.
Утром 4 июня туристы, желавшие попасть на Красную площадь, были обескуражены огромными очередями, выстроившимися к рамкам металлоискателей. Со стороны Охотного Ряда очередь тянулась аж от Иверской часовни и вплоть до ГУМа, у которого был организован досмотр. Серьезные меры безопасности, тем более в таком месте — решение неизбежное. Но в данном случае столпотворение свидетельствует еще и об интересе к самому событию. Большинство людей пришло именно на ярмарку, а не просто погулять.
Да, «Красная площадь» — не единственное такое масштабное событие для книголюбов. Дважды в год совсем рядом (в Гостином дворе) проходит другая ярмарка — non/fiction, и по количеству стендов, новинок и громких премьер она ничуть не уступает, может, даже наоборот. Однако вход на non/fiction — платный, тогда как «Красная площадь» открыта для всех.
И второй фактор. Большинство событий non/fiction — книжные презентации. Что, конечно, интересно для библиофилов, но вряд ли может привлечь широкую публику. Тогда как «Красная площадь» делает ставку на концерты, спектакли и поэтические чтения. Причем программа выстроена так, что при желании можно провести на ярмарке целый день, переходя между двумя сценами и множеством шатров.
Веское «Слово».
В этом году на концерте открытия прозвучало «Слово о полку Игореве» — драматическая симфония Александра Чайковского для чтеца, альта, симфонического и народного оркестров. Все места в импровизированном партере напротив храма Василия Блаженного были заняты задолго до начала мероприятия, но чтобы оказаться в числе зрителей, достаточно было просто подойти поближе: музыканты оркестра «Новая Россия» (включая солировавшего на альте Юрия Башмета) и народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной играли с использованием микрофонов, а крупный план Сергея Гармаша, читавшего древний текст, транслировался на большом экране.
В следующие дни публику ждет танцевально-поэтический перформанс бывшей балерины Большого театра Алёны Ледях, художественно-литературная программа актрис театра «Модерн» по мотивам книги Ольги Берггольц «Говорит Ленинград», музыкально-поэтическая композиция Сати Спиваковой «И вот в послевоенной тишине…», посвященная женщинам-поэтам, пережившим войну, концерт этно-электропанка из Калмыкии. Это лишь несколько пунктов из списка сценических представлений, объединяющих самые разные жанры и виды искусства.
Однако в центре внимания оказалась поэзия. Впервые под нее выделен отдельный шатер. Хотя стихи на «Красной площади» звучат не только в нем, а повсеместно: их читают с обеих сцен, обсуждают в рамках паблик-токов, цитируют во время презентаций на стендах издательств. Причем если в первые два дня здесь доминирует военная лирика («Поэзия — фронту», «ПоэZия русской зимы»), то 6 июня пройдет под знаком Пушкина, а 7-го будет особенно часто звучать имя Есенина, 100 лет со дня смерти которого исполняется в этом году.
Конечно, не забыли и другого юбиляра из классиков XX века — Михаила Шолохова. Первый день завершился музыкальным спектаклем «Тихий Дон» с участием Надежды Бабкиной и Михаила Горевого, а во второй день издательство «Молодая гвардия» представит новое восьмитомное собрание сочинений писателя, которое, впрочем, купить можно было и 4 июня. Но было бы неверно думать, что ярмарка ориентирована на классику и вообще имеет какой-то явный тематический крен. Новейшая художественная литература и нон-фикшен, детские книги и профессиональные издания — всему нашлось место на сравнительно небольшом пространстве между Мавзолеем и ГУМом. Есть даже отдельный большой шатер, занятый стендами комиксов: тоже в каком-то смысле примета времени.
Как пройти в библиотеки.
Помимо прочего, нельзя было не обратить внимание на длинный ряд региональных стендов. Каждый из них был обозначен конкретной областью — Кировской, Магаданской, Свердловской и так далее, а среди книг, которые лежали на прилавках, фигурировали как издания туристической направленности (достопримечательности городов, гиды и тому подобное), так и вполне серьезные труды по этнографии, местным музеям и истории. Понятно, что это скорее социальное, нежели коммерческое решение — представить максимально широкий спектр книг из глубинки. Но, впрочем, у многих издательств, удаленных от Москвы и Петербурга, в принципе не так много шансов донести свои труды до столичных читателей. Ну, а у читателей, соответственно, приобрести их без наценки за доставку. Так что в выигрыше все.
Судить о продажах пока рано, но издатели уже отмечают большой интерес.
— «Красная площадь» — это, наверное, главная книжная выставка в году. Несмотря на то что сегодня будний день, здесь уже полно народу. Когда я слышу, что в России мало читают, хочется сказать: «Придите сюда, посмотрите, сколько людей, в том числе молодежи, как у них горят глаза, как активно они покупают новинки, да и классику тоже, — поделился с “Известиями” Алексей Ионов, ведущий бренд-менеджер издательства АСТ.
К слову, о количестве юных читателей говорили и другие собеседники «Известий». Ну, а на стенде «Библиотеки Москвы» новых библиофилов, привлеченных громкими именами и красивыми обложками, активно «конвертировали» в постоянных книгочеев: здесь можно оформить читательский билет, не отходя от кассы. Плюс поучаствовать в розыгрышах. В конце концов, фестиваль закончится, а любовь к чтению — останется.