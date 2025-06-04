Россиянам рассказали, почему занятия спортом не всегда способствуют снижению веса

Занятия спортом не всегда способствуют снижению веса. Об этом рассказала тренер, диетолог и нутрициолог Акулина Бахтурина в беседе с Lenta.ru.
Специалист сообщила, что вес не всегда отражает прогресс в фитнесе. По её словам, мышцы, питание, вода, стресс и гормоны влияют на показатели весов. Она отметила, что регулярные тренировки, правильное питание и полноценный отдых помогают достичь результата. Одной из причин увеличения веса тренер назвала рост мышечной массы. Мышцы весят больше жира, поэтому при занятиях спортом вес может остаться прежним или немного вырасти, но при этом тело становится стройнее. Для контроля прогресса Бахтурина посоветовала измерять объёмы тела сантиметром.
Врач-диетолог Ирина Писарева объяснила, почему после еды часто хочется спать. Она сообщила, что переваривание пищи, особенно богатой углеводами, требует от организма много энергии. В результате кровь и ресурсы направляются на пищеварение, что вызывает чувство усталости. Чтобы справиться с этим, диетолог рекомендует сбалансировать рацион и избегать переедания. Слова специалиста приводит 360.ru.
Нутрициолог Карина Газетдинова предостерегла от строгих диет. Она пояснила, что резкое снижение калорий замедляет обмен веществ. Организм начинает экономить энергию, что приводит к замедлению метаболизма. После возвращения к привычному питанию вес часто возвращается, а иногда увеличивается. Кроме того, такие диеты вредят здоровью и вызывают тревожность, формируя нездоровое отношение к еде, пишут «Известия».