Россиянам рассказали, почему занятия спортом не всегда способствуют снижению веса

Специалист сообщила, что вес не всегда отражает прогресс в фитнесе. По её словам, мышцы, питание, вода, стресс и гормоны влияют на показатели весов. Она отметила, что регулярные тренировки, правильное питание и полноценный отдых помогают достичь результата. Одной из причин увеличения веса тренер назвала рост мышечной массы. Мышцы весят больше жира, поэтому при занятиях спортом вес может остаться прежним или немного вырасти, но при этом тело становится стройнее. Для контроля прогресса Бахтурина посоветовала измерять объёмы тела сантиметром.