Девочка из США нашла послание в бутылке, брошенное в океан восемь лет назад

Однако такие послание находят не только в воде. Так, в марте, специалисты во время реставрации Королевского театра в Эдинбурге обнаружили бутылку с запиской, которая пролежала в стене почти 120 лет — с 1906 года. Находка располагалась в 12 метрах над сценой за лепниной арки.