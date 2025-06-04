Девочка из США нашла послание в бутылке, брошенное в океан восемь лет назад

В США 11-летняя девочка нашла на пляже во Флориде бутылку с посланием, которая была выброшена в океан восемь лет назад. О необычном случае рассказали в СМИ.
Джози Лоу из Мичигана отдыхала с семьей на острове Анна-Мария, когда заметила бутылку в воде у берега. Внутри она обнаружила записку с номером телефона и фразой: «Вы будете рады, что нашли это».
Мама Джози отправила SMS на указанный номер и получила ответ от 21-летней девушки с Гавайев. Она рассказала, что написала записку в 13 лет вместе с младшим братом и бросила бутылку в воды Оаху в 2018 году.
— Мы просто развлекались, потому что сами когда-то нашли подобное послание, — рассказала автор записки, поразившись тем, какой путь преодолела бутылка.
Метеоролог Бобби Дескинс подтвердил, что теоретически бутылка могла доплыть от Гавайев до Флориды за восемь лет. Этот удивительный случай стал для семьи Лоу самым запоминающимся моментом их отпуска. Теперь они планируют отправить собственное послание в бутылке, говорится в материале UPI.
Однако такие послание находят не только в воде. Так, в марте, специалисты во время реставрации Королевского театра в Эдинбурге обнаружили бутылку с запиской, которая пролежала в стене почти 120 лет — с 1906 года. Находка располагалась в 12 метрах над сценой за лепниной арки.