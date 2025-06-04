Митрополит Вениамин: визит предстоятеля РПЦ — повод усилить свои труды на ниве церковной

Сегодняшний визит патриарха Кирилла приурочен к 900-летию Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в Полоцке, отметил владыка. Это знаменательная дата не только для белорусской земли, но и для всего православного мира. Завтра кульминация праздника — Божественная литургия, а в Минске сегодня совершено всенощное бдение.