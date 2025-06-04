Митрополит Вениамин: визит предстоятеля РПЦ — повод усилить свои труды на ниве церковной

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла — повод усилить свои труды на ниве церковной, отметил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска, передает корреспондент БЕЛТА.
«Всякий визит предстоятеля церкви — это повод к духовному вдохновению, повод к тому, чтобы усилить свои труды на ниве церковной, на ниве духовно-нравственного просвещения», — сказал митрополит Вениамин.
Сегодняшний визит патриарха Кирилла приурочен к 900-летию Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в Полоцке, отметил владыка. Это знаменательная дата не только для белорусской земли, но и для всего православного мира. Завтра кульминация праздника — Божественная литургия, а в Минске сегодня совершено всенощное бдение.
«Надо отметить, что этот год богат на даты для белорусской земли. Отмечу лишь некоторые: 555 лет явления Жировичской иконы Божией Матери, 800-летие Лавришевского монастыря», — продолжит митрополит Вениамин.
Предстоятель БПЦ передал в дар Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу икону Жировичской Божией Матери, выполненную на камне. Также передано факсимильное издание Лавришевского монастыря XIII века, которое по программе возвращения святынь выполнено в этом году. -0-Фото Яна Горбанюка.