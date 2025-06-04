Военкор Коц обратил внимание на малозаметную деталь в разговоре Путина и Трампа

Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным никак не стал комментировать его слова о намерении дать решительный ответ на атаки украинской армии по военным аэродромам. Об этом в среду, 4 июня, сообщил военный корреспондент Александр Коц.
По словам журналиста, Трамп после слов Путина о грядущей реакции Москвы на действия Киева сразу перешил к обсуждению Ирана. Он обратил внимание на то, что глава Белого дома не стал угрожать, отговаривать или предупреждать о последствиях, восприняв слова президента России как должное.
— И посольство США на Украине выпустило предупреждение об угрозе ракетного нападения. Чем, дескать, можем, — написал Коц в своем Telegram-канале.
О телефонной беседе американский лидер сообщил вечером того же дня. Он сказал, что «это был хороший разговор», в ходе которого обсуждались атака беспилотников Вооруженных сил Украины на военные аэродромы России и переговоры между США и Ираном о ядерном оружии.
Трамп отдельно отметил, что Москва пообещала дать ответ на удары Киева. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков уточнил, что Путин также подробно рассказал своему американскому коллеге об итогах второго раунда прямых переговоров России и Украины в Стамбуле.