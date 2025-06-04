Военкор Коц обратил внимание на малозаметную деталь в разговоре Путина и Трампа

По словам журналиста, Трамп после слов Путина о грядущей реакции Москвы на действия Киева сразу перешил к обсуждению Ирана. Он обратил внимание на то, что глава Белого дома не стал угрожать, отговаривать или предупреждать о последствиях, восприняв слова президента России как должное.