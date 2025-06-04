Белорусский Версаль. Более 150 тыс. человек посетили дворец в Жиличах с момента открытия

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 150 тыс. человек посетили дворец в Жиличах с момента его открытия. Об этом на пресс-конференции «Перспективы развития историко-культурного туризма в Республике Беларусь» сообщил директор Жиличского исторического комплекса-музея Владислав Кулакевич, передает корреспондент БЕЛТА.
Владислав Кулакевич отметил, что дворцово-парковый ансамбль — один из наиболее сохранившихся памятников классицизма XIX века на территории Беларуси. Он впечатляет гостей красотой оформления, великолепной лепниной на потолках и верхней части стен. Каждый зал индивидуально украшен.
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«Сохранилось большое количество фотографий XIX-XX веков, которые позволили реставраторам воссоздать интерьеры практически в том самом виде, в котором они были запечатлены более 100 лет назад. Уже сейчас, несмотря на то, что объект довольно новый, недостаточно еще известный, пользуется большим спросом. Более 150 тыс. человек посетили музей с момента открытия, 83 тыс. — только за прошлый год», — рассказал Владислав Кулакевич.
Экскурсии проводятся по расписанию, формируются сборные группы. В этом году в музее также рассчитывают на рост количества туристов. Владислав Кулакевич отметил, что интересен и регион в целом. В маршрут можно включить посещение Бобруйска, мемориального комплекса и усадьбы в Красном Береге, мемориала в деревне Борки, природные локации, которыми славятся эти места.
Жиличский исторический комплекс-музей также проводит различные мероприятия — концерты, мастер-классы. Принимает участие в республиканской акции «Вандруй. Адчуй. Натхняйся».
Уже полюбился гостям «Вераснёўскі фэст», который проводится в последние выходные сентября. Главная изюминка — бал. «В прошлом году у нас было 350 участников», — рассказал Владислав Кулакевич.
В агрогородке Жиличи сейчас проводится реконструкция парка XIX века. Парковому ансамблю вернут исторический облик. Практически завершены работы по восстановлению озера, формируется береговая линия. Планируется посадка зеленых насаждений, масштабное благоустройство.
Насыпан искусственный остров, на котором разместится павильон с беседками и скамейками, где все посетители смогут наблюдать каскады озер.
«Сохранилось большое количество фотографий, которые позволяют воссоздать пространство открытой части парка в точности так, как оно выглядело в XIX веке. Работы еще не близки к завершению — завершатся не ранее сентября. Но уже сейчас видны очертания парка», — рассказал Владислав Кулакевич.
Благоустраивается только часть территории и не мешает работе музея. Дворец принимает туристов так же, как и прежде.
Жиличский дворцово-парковый ансамбль — настоящий белорусский Версаль и архитектурная жемчужина Могилевской области. Дворец начал строиться в 20-х годах XIX века представителем шляхетского рода Игнатием Булгаком. Общая площадь комплекса — 4 тыс. кв.м. В него входят костел, старинный парк, липовые аллеи. В 2009 году началась реставрация комплекса, которая разделена на несколько этапов. В 2023 году дворец открылся для посетителей.
В парке после реконструкции будет воссоздана каретная, в которой разместятся санузлы, кафетерий, четыре гостиничных номера. Также будут ремесленные мастерские и помещение для проката велосипедов. -0-