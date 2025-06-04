Белорусский Версаль. Более 150 тыс. человек посетили дворец в Жиличах с момента открытия

«Сохранилось большое количество фотографий XIX-XX веков, которые позволили реставраторам воссоздать интерьеры практически в том самом виде, в котором они были запечатлены более 100 лет назад. Уже сейчас, несмотря на то, что объект довольно новый, недостаточно еще известный, пользуется большим спросом. Более 150 тыс. человек посетили музей с момента открытия, 83 тыс. — только за прошлый год», — рассказал Владислав Кулакевич.