Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД выбрало победителей конкурса «Полицейский Дядя Степа»

МВД выбрало призеров конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. МВД выбрало призеров конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа», на котором было представлено 276 поделок со всей России, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

По её словам, ежегодно в этом состязании принимают участие ребята в возрасте от шести до 14 лет. Они изготавливают поделки на правоохранительную тематику из бумаги, картона, пластилина и текстиля.

«В этом году конкурс посвящен победе в Великой Отечественной войне. Сегодня мы выбрали девять победителей вместе с членами уважаемого жюри», — сказала Волк.

В Telegram-канале она поделилась некоторыми работами детей и попросила проголосовать за лучшую.

Волк отметила, что конкурс проводится министерством внутренних дел уже 12 лет.