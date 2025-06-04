МВД выбрало победителей конкурса «Полицейский Дядя Степа»

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. МВД выбрало призеров конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа», на котором было представлено 276 поделок со всей России, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
По её словам, ежегодно в этом состязании принимают участие ребята в возрасте от шести до 14 лет. Они изготавливают поделки на правоохранительную тематику из бумаги, картона, пластилина и текстиля.
«В этом году конкурс посвящен победе в Великой Отечественной войне. Сегодня мы выбрали девять победителей вместе с членами уважаемого жюри», — сказала Волк.
В Telegram-канале она поделилась некоторыми работами детей и попросила проголосовать за лучшую.
Волк отметила, что конкурс проводится министерством внутренних дел уже 12 лет.