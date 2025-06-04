Двухэтажный самострой снесли в центре Москвы

«Ранее данный участок был передан в аренду юридическому лицу под размещение некапитального объекта — торгового павильона. По окончании договорных отношений арендатор должен был освободить территорию. Однако не исполнил договорные обязательства и продолжил использовать землю уже без документов — незаконно», — цитирует пресс-служба главу госинспекции Ивана Боброва.
Инспекторы выявили самовольную двухэтажную постройку площадью 349,2 кв. м по адресу: 2-й Полянский пер., вл. 2. Объект был снесен из-за отсутствия правовых оснований для нахождения данного строения на земельном участке. Демонтажные работы завершены, мусор вывезен. В дальнейшем освобожденную территорию благоустроят, а также проведут работы по озеленению: засеют газон и высадят кустарники.