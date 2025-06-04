В Грузии закрыли информационный центр НАТО и Евросоюза

Ранее президент Грузии Михаил Кавелашвили заявлял, что после начала конфликта на Украине страны Европы стали оказывать давление на Тбилиси с требованием вмешаться в ситуацию. Кавелашвили выразил недовольство тем, что в Евросоюзе к грузинскому государству стали относиться несправедливо, учитывая её статус страны-кандидата.