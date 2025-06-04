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В Грузии закрыли информационный центр НАТО и Евросоюза

Информцентр НАТО и ЕС перестанет работать с 1 июля 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Грузии приняло решение закрыть информационный центр Североатлантического альянса и Европейского Союза. Здание прекратит свою работу с 1 июля текущего года. Об этом рассказал в своих соцсетях представитель центра Темур Сукашвили.

«Какие еще нужны доказательства, чем это, что лидеры страны собираются полностью изменить курс и перекрыть все пути, ведущие в Евросоюз или НАТО?», — отметил Сукашвили.

Представитель центра подчеркнул, что при нынешних условиях вновь может «подуть северный ветер».

Отметим, что причины закрытия учреждения так и не раскрыли официально.

Ранее президент Грузии Михаил Кавелашвили заявлял, что после начала конфликта на Украине страны Европы стали оказывать давление на Тбилиси с требованием вмешаться в ситуацию. Кавелашвили выразил недовольство тем, что в Евросоюзе к грузинскому государству стали относиться несправедливо, учитывая её статус страны-кандидата.