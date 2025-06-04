Названы шесть ошибок в питании, из-за которых появляются усталость и апатия

Среди других факторов, которые могут вызвать ощущение «тумана в голове» и потерю ресурса, нутрициолог выделяет избыток сахара и быстрых углеводов, дефицит Омега-3 жирных кислот, нехватку витаминов группы B12, железа, магния и цинка. Также Валеева упомянула вред от регулярного употребления кофе и энергетиков: такие напитки не добавляют энергии, а лишь временно мобилизуют резервы организма, при этом вызывая нарушения сна и нервное истощение. Кроме того, специалист напоминает о важности поддержания водного баланса: взрослому человеку необходимо употреблять не менее 30 миллилитров воды на один килограмм массы тела, а кофе, чай и соки не учитываются в этом объеме.