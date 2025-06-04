Названы шесть ошибок в питании, из-за которых появляются усталость и апатия

Из-за неправильного питания может появляться усталость.
Неправильные пищевые привычки могут приводить к хронической усталости, апатии и снижению мотивации даже у людей с нормальными анализами. Об этом URA.RU сообщила нутрициолог Маргарита Валеева, выделив шесть ключевых ошибок в рационе, которые негативно сказываются на энергии и психоэмоциональном состоянии.
«Постоянная усталость, апатия, плохое настроение и “туман в голове” — частые жалобы, даже у людей с нормальными анализами. Причина нередко кроется не в гормонах и не в стрессах, а в повседневных пищевых привычках», — подчеркнула Валеева.
Врач объяснила, что одна из главных ошибок — недостаток белка в ежедневном рационе. Белок является ключевым элементом для синтеза нейромедиаторов, таких как дофамин и серотонин, которые играют важную роль в формировании мотивации и поддержании стабильного эмоционального состояния. Недостаточное потребление белка может привести к снижению жизненного тонуса, эмоциональной неустойчивости и усилению тяги к сладким продуктам. В качестве нормы специалист рекомендует употреблять 1,2−1,5 грамма белка на один килограмм веса, делая акцент на первую половину дня.
Среди других факторов, которые могут вызвать ощущение «тумана в голове» и потерю ресурса, нутрициолог выделяет избыток сахара и быстрых углеводов, дефицит Омега-3 жирных кислот, нехватку витаминов группы B12, железа, магния и цинка. Также Валеева упомянула вред от регулярного употребления кофе и энергетиков: такие напитки не добавляют энергии, а лишь временно мобилизуют резервы организма, при этом вызывая нарушения сна и нервное истощение. Кроме того, специалист напоминает о важности поддержания водного баланса: взрослому человеку необходимо употреблять не менее 30 миллилитров воды на один килограмм массы тела, а кофе, чай и соки не учитываются в этом объеме.
Ранее диетолог и специалист по нутрициологии Ирина Писарева отметила, что в условиях высокой температуры воздуха организму необходимо получать больше жидкости. Эксперт порекомендовала ежедневно увеличивать объем потребляемой чистой воды на 0,5 литра. В качестве варианта можно добавить в воду немного лимона, мяты или огурца. Кроме того, хорошей альтернативой являются компоты из сухофруктов и свежевыжатые соки, пишет 360.ru.