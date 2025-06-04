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Радиостанция УВБ-76 на фоне разговора Путина и Трампа передала новые сообщения

Радиостанция Судного дня вышла в эфир после упоминания Путиным ответных ударов по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Радиостанция Судного дня вышла в эфир после беседы президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Это произошло практически сразу после заявления американского лидера о готовности Путина нанести ответный удар по Украине за атаки по российским аэродромам 1 июня 2025 года.

«НЖТИ 50809 АЗОТОБАСК 7719 4842 ОШОЛИНЬ 1340 7223», — вот такое странное сообщение выдала радиостанция сегодня после разговора политиков.

Накануне, 2 июня, на фоне переговоров России и Украины в Стамбуле передала в эфир несколько таинственных сообщений. До этого на частоте было передано не менее загадочное сообщение со словами «беззлобие» и «хрюкостяг».