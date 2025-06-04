В России заявили о планах по строительству квартир с мини-кухнями

Российские застройщики начали пересматривать проектировку квартир, и в новых жилых комплексах появятся кухни мини-формата. Об этом сообщил председатель Комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Михаил Аничкин.
— Я вот только сегодня разговаривал с одной уважаемой строительной компанией, которая мне сказала, что сейчас рассматривают новые комплексы, которые будут строить с ограничениями по площади кухни, потому что молодые семьи сейчас ничего не готовят, — отметил он.
Аничкин также подчеркнул, что просторные кухни, по мнению отечественных девелоперов, утратили свою актуальность, так как современные женщины предпочитают заказывать еду, а функционал кухни в основном сводится к разогреванию готовых блюд.
По мнению Аничкина, такая тенденция не предвещает ничего хорошего. Он приравнял приготовление пищи к основам семейной жизни, отметив, что это важный процесс для создания семейного климата. Он добавил, что во время ужина или обеда люди обмениваются мнениями и подводят итоги дня, передает 360.ru.
А в апреле в пресс-службе российского интернет-сервиса для размещения объявлений о недвижимости сообщили, что в стране по итогам первого квартала 2025 года спрос на жилье в новостройках вырос на 15 процентов. Предложение по сравнению с последним кварталом 2024 года повысилось на четыре процента, заметнее всего вырос выбор однокомнатных квартир и студий — плюс семь процентов в каждом сегменте.