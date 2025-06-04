В России заявили о планах по строительству квартир с мини-кухнями

А в апреле в пресс-службе российского интернет-сервиса для размещения объявлений о недвижимости сообщили, что в стране по итогам первого квартала 2025 года спрос на жилье в новостройках вырос на 15 процентов. Предложение по сравнению с последним кварталом 2024 года повысилось на четыре процента, заметнее всего вырос выбор однокомнатных квартир и студий — плюс семь процентов в каждом сегменте.