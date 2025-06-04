Россиянам назвали бесполезные методы борьбы со стрессом

Клинический психолог Анастасия Черткова сообщила, что россияне чаще всего обращаются за психологической помощью из-за низкой самооценки и неуверенности в себе. Она подчеркнула, что эта проблема одинаково волнует и мужчин, и женщин. Об этом пишет 360.ru.