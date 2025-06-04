Россиянам назвали бесполезные методы борьбы со стрессом

Психолог Мария Игнатьева сообщила в беседе с Lenta.ru, что популярные способы снятия стресса, такие как импульсивный шопинг, не решают проблему. По её словам, такие методы дают лишь временное облегчение.
Специалист отметила, что покупка вещей вызывает кратковременный всплеск дофамина, но не устраняет причину стресса. Кроме того, необдуманные расходы могут привести к финансовым трудностям, что только усиливает тревогу. Ещё один бесполезный метод — злоупотребление высококалорийными продуктами.
Доктор психологических наук Тахир Базаров рассказал, что музыка помогает снизить стресс. Он пояснил, что организм человека реагирует на определённые ритмы, такие как ритмы сна или еды. По его словам, медитативная музыка или звуки природы, например шум волн, успокаивают и замедляют физиологические реакции на стресс. Слова специалиста приводит RT.
Клинический психолог Анастасия Черткова сообщила, что россияне чаще всего обращаются за психологической помощью из-за низкой самооценки и неуверенности в себе. Она подчеркнула, что эта проблема одинаково волнует и мужчин, и женщин. Об этом пишет 360.ru.