Дмитрук о встречах делегаций РФ и Украины в Стамбуле: это только преддверие больших переговоров

«Я называю встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле частью протокольного процесса. Это нельзя назвать переговорами, потому что переговоры между группами, которые там собираются, не могут проходить по объективным причинам. Люди, которые представляют Украину, не являются дипломатами и не представляют интересы украинского народа. Это люди, которые сегодня по факту уничтожают народ Украины. С помощью ТЦК, СБУ и так далее», — сказал Артем Дмитрук.