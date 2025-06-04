Дмитрук о встречах делегаций РФ и Украины в Стамбуле: это только преддверие больших переговоров

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встречи делегаций России и Украины в Стамбуле являются лишь преддверием большого переговорного процесса, который будет идти между Москвой и Вашингтоном. Таким мнением в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА поделился народный депутат Украины Артем Дмитрук.
«Я называю встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле частью протокольного процесса. Это нельзя назвать переговорами, потому что переговоры между группами, которые там собираются, не могут проходить по объективным причинам. Люди, которые представляют Украину, не являются дипломатами и не представляют интересы украинского народа. Это люди, которые сегодня по факту уничтожают народ Украины. С помощью ТЦК, СБУ и так далее», — сказал Артем Дмитрук.
Дмитрук: руководителей Украины всегда интересовали политические перспективы, а не будущее страны.
Таким образом, считает депутат, встреча в Стамбуле — это только преддверие большого переговорного процесса: «Это необходимо, чтобы подвести итоги и наметить какие-то задачи».
По его мнению, настоящие переговоры будут вестись между Соединенными Штатами и Россией. Кроме того, США предстоит договориться с воинственной частью Евросоюза. «На самом деле лидеры Франции, Великобритании и Германии просто ждут, когда истекут полномочия Трампа», — уверен Артем Дмитрук. -0-