«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя сообщениями после разговора Путина и Трампа

Напомним, что радиостанция УВБ-76, существующая с конца 70-х годов, начала активнее выдавать сообщения с декабря 2024 года. В обычном режиме она передаёт монотонное жужжание, из-за чего её и прозвали «жужжалкой», но иногда эфир прерывают и слова. Так, в конце мая УВБ-76 передала загадочные «беззлобие» и «хрюкостяг». Истинное предназначение станции и значение передаваемых ею сигналов до сих пор неясны, порождая многочисленные домыслы и конспирологические теории.