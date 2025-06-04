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«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя сообщениями после разговора Путина и Трампа

Загадочная радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», вновь вышла в эфир. Это произошло вскоре после телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

На частоте прозвучали два слова: «азотобаск» и «ошолинь».

Ранее «Радиостанция Судного дня», отправила в эфир слово «арапоблиц», зашифрованное сообщения было отправлено в 17:32. А 2 июня, радиостанция выдала послание сразу после проведения переговоров России и Украины. «Жужжалка» сообщила слово «ибобаза» в 16:00. Именно в это время закончилась вторая встреча Москвы и Киева.

Напомним, что радиостанция УВБ-76, существующая с конца 70-х годов, начала активнее выдавать сообщения с декабря 2024 года. В обычном режиме она передаёт монотонное жужжание, из-за чего её и прозвали «жужжалкой», но иногда эфир прерывают и слова. Так, в конце мая УВБ-76 передала загадочные «беззлобие» и «хрюкостяг». Истинное предназначение станции и значение передаваемых ею сигналов до сих пор неясны, порождая многочисленные домыслы и конспирологические теории.