Более 2 тыс. лежаков и 150 беседок. В Минске открыт пляжный сезон

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске открыт пляжный сезон, подготовку пляжей столицы оценила экспертная комиссия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.
Возглавил комиссию заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун. «Мы проводим различные мероприятия для того, чтобы люди комфортно отдыхали, и в то же время обращаем внимание на безопасность. Смотрим на наличие ограждений для плавания детей, игровые площадки, зоны для активного отдыха. Точки торговли должны работать и в выходные дни, и в будние, этому уделяем большое внимание. Особую благодарность хочется выразить субъектам хозяйствования за проведенную колоссальную работу в благоустройстве пляжей», — приводит слова зампредседателя пресс-служба.
В Минске функционирует 23 пляжа, на которых используется свыше 2 тыс. лежаков и 150 беседок, изготовленных Минским лесопарковым хозяйством к купальному сезону. По итогам объезда определены лучшие зоны отдыха. Первое место за Московским районом (водохранилище «Дрозды», пляж № 5), на втором — Заводской район (водохранилище «Заславское», пляж № 6), бронза у Первомайского района (водохранилище «Заславское», пляж № 9).-0-