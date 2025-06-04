Более 2 тыс. лежаков и 150 беседок. В Минске открыт пляжный сезон

Возглавил комиссию заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун. «Мы проводим различные мероприятия для того, чтобы люди комфортно отдыхали, и в то же время обращаем внимание на безопасность. Смотрим на наличие ограждений для плавания детей, игровые площадки, зоны для активного отдыха. Точки торговли должны работать и в выходные дни, и в будние, этому уделяем большое внимание. Особую благодарность хочется выразить субъектам хозяйствования за проведенную колоссальную работу в благоустройстве пляжей», — приводит слова зампредседателя пресс-служба.