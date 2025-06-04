Россиянам назвали главную причину неприятного запаха изо рта

По данным медиков, около 80% неприятного запаха изо рта связано с состоянием языка. Терапевт Алексей Хухрев пояснил в беседе с Lenta.ru, что основная причина проблемы кроется в бактериях, которые скапливаются на языке, особенно в области вкусовых сосочков.
Специалист отметил, что эти микроорганизмы выделяют серные соединения, из-за которых появляется запах, схожий с запахом тухлых яиц. Для решения проблемы специалист рекомендовал регулярно чистить язык, чтобы удалять бактериальный налет.
Некоторые продукты питания могут незаметно повреждать зубную эмаль. Ортодонт Алена Копецкая сообщила, что кислые и сладкие продукты, такие как фрукты, лимонный сок, уксус, газировка и сладости, способствуют разрушению эмали. По ее словам, эти продукты вызывают потерю минералов в зубах, что делает эмаль более хрупкой и уязвимой для бактерий. Об этом пишет Life.ru.
Существует множество мифов о том, какие продукты полезны или вредны для зубов. Стоматолог Вячеслав Минко отметил, что правильное питание важно не только для организма в целом, но и для здоровья зубов. Он посоветовал включать в рацион овощи, орехи и кисломолочные продукты, которые укрепляют зубы. В то же время сладости, выпечку и газированные напитки лучше ограничить, так как они наносят вред эмали, пишут «Известия».