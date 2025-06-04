Россиянам назвали главную причину неприятного запаха изо рта

Существует множество мифов о том, какие продукты полезны или вредны для зубов. Стоматолог Вячеслав Минко отметил, что правильное питание важно не только для организма в целом, но и для здоровья зубов. Он посоветовал включать в рацион овощи, орехи и кисломолочные продукты, которые укрепляют зубы. В то же время сладости, выпечку и газированные напитки лучше ограничить, так как они наносят вред эмали, пишут «Известия».