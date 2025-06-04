СК взял на контроль дело о нападении собаки на ребенка в Шахтах

Трагедия произошла на городском пляже, где животное напало на мальчика. Бездомная собака нанесла ему травмы. Очевидцы вызвали на место происшествия медиков, которые оказали ребенку необходимую помощь. По факту произошедшего региональный СК завел дело по статье «Халатность».