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СК взял на контроль дело о нападении собаки на ребенка в Шахтах

Бездомный пес покусал ребенка на местном пляже в Шахтах.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

Собака напала на ребенка в Шахтах. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования обстоятельств произошедшей ситуации. Об этом сообщили в федеральном ведомстве 4 июня.

Трагедия произошла на городском пляже, где животное напало на мальчика. Бездомная собака нанесла ему травмы. Очевидцы вызвали на место происшествия медиков, которые оказали ребенку необходимую помощь. По факту произошедшего региональный СК завел дело по статье «Халатность».

— Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Ростовской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении.

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