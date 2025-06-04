Дом дур — 2: «А что, Жириновский уже умер?»

Наина мне казалась вещью в себе. И мы приняли ее в свою команду. Сперва я думала, что ей за восемьдесят. Но потом оказалось, что ей нет и 60. Просто она так выглядела. Она отказывалась есть, когда санитарка наваливала ей в первое второе блюдо, она кричала на нее противным голосом «Уйди!», обычно никто не мог понять, что Наина говорит, хотя пела та превосходно, но я становилась на колени перед ней, мне не тяжело, и она вполне понятно объясняла, что же ей хочется. Это пока я еще думала, что она глубокая старушка, а не женщина раннего пенсионного возраста. "Не придуривайся, Наина, здесь тебе не театр и не цирк, — строго сказала я ей, узнав, что она гораздо моложе.