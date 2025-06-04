Россиян предупредили об опасности покупки фруктов и ягод у трассы

При этом качество ягод влияет не только на их вкус, но и на пользу для организма, рассказал кандидат технических наук Дмитрий Куликов. Он отметил, что спелые ягоды содержат больше полифенолов и антиоксидантов, которые делают их полезными. По его словам, при выборе ягод важно обращать внимание на их внешний вид, так как зрелость напрямую связана с их ценностью для здоровья, пишет Life.ru.