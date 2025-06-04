Россиян предупредили об опасности покупки фруктов и ягод у трассы

Свежие фрукты и ягоды, которые продаются у дорог, могут навредить здоровью, сообщила биотехнолог Мария Золотарева в беседе с Lenta.ru. По ее словам, плоды, лежащие у трасс, впитывают токсичные вещества из выхлопных газов и дорожной пыли, где содержатся опасные микроорганизмы. Особенно это касается ягод, которые часто лежат в открытых лотках без защиты от загрязнений.
Употребление голубики натощак может быть вредным, особенно для людей с заболеваниями желудка и кишечника, отметила диетолог Елена Соломатина. Она пояснила, что в голубике содержатся органические кислоты, которые раздражают слизистую. Это касается всех ягод, особенно если есть их в больших количествах или при индивидуальной непереносимости. Слова специалиста приводит ОТР.
При этом качество ягод влияет не только на их вкус, но и на пользу для организма, рассказал кандидат технических наук Дмитрий Куликов. Он отметил, что спелые ягоды содержат больше полифенолов и антиоксидантов, которые делают их полезными. По его словам, при выборе ягод важно обращать внимание на их внешний вид, так как зрелость напрямую связана с их ценностью для здоровья, пишет Life.ru.