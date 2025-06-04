«Клянусь, никого не хотела подвести»: как сложилась судьба актрисы Барбары Брыльской

«Когда я начала сниматься в “Иронии судьбы” и еще мало с кем была знакома, гримерши мне все уши прожужжали: “Юрий Яковлев! Юрий Яковлев! О таком мужчине можно только мечтать!” Он тогда был жутко популярным после ролей в “Идиоте” и “Гусарской балладе”. И я с нетерпением ждала знакомства. Но, откровенно говоря, с первой же встречи разочаровалась — не мой тип. Я даже целоваться с ним отказывалась. Но Рязанов был непреклонен и пришлось целоваться», — рассказывала Барбара Брыльска.