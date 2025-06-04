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Умеров сообщил об установлении контакта с МО РФ для обмена пленными

На Украине рассказали о готовности обменяться пленными с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Министерство обороны Украины наладило постоянное взаимодействие с Российской Федерацией для выполнения договорённостей по обмену пленными. Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров в заявлении к журналистам.

«Налажена коммуникация с российской стороной по этапам реализации договоренностей. Их выполнение — ключевой тест на искренность намерений продолжать переговоры и приближать прекращение боевых действий», — резюмировал украинский министр.

Нужно отметить, что глава российской делегации в переговорах в Стамбуле и помощник президента Владимир Мединский сообщил, что РФ готова приступить к обмену пленными по формуле «всех на всех» среди тяжелобольных и тяжелораненых бойцов в возрасте до 25 лет. Российский политик отметил, что Москва будет готова провести обмен 7−9 июня. Скорее всего, обмен будет проходить в несколько этапов.