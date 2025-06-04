Курбан-байрам: когда отмечают в 2025 году, история, традиции и суть праздника

Особое значение имеет девятый день месяца — День Арафа, когда паломники собираются у одноименной горы под Меккой, где пророк Мухаммед, согласно преданию, произнес свою прощальную проповедь. Те, кто не участвует в хадже, соблюдают пост: от рассвета до заката отказываются от еды и воды в знак очищения и стремления приблизиться к Аллаху. Пост в эти дни не такой строгий, как во время Рамадана, но призывает к умеренности и сосредоточенности. После захода солнца ограничения снимаются, однако переедание и роскошь не приветствуются — еда должна быть простой и скромной.