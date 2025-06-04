Депутат Саралиев призвал проверить похищенного в Москве Щепихина на экстремизм

Недавно Щепихин выложил видео с оскорблениями в адрес мусульман, Аллаха и Корана. Он неоднократно высказывал оскорбления чемпиону ММА Хабибу Нурмагомедову и его семье. Мать Арега рассказала, что его негативное отношение к мусульманам и религии Ислам связано с событиями в Нагорном Карабахе. Она отметила, что была не в курсе активности сына в интернете и его резких высказываний.