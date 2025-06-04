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Депутат Саралиев призвал проверить похищенного в Москве Щепихина на экстремизм

Блогера Арега Щепихина необходимо проверить на экстремизм и разжигание национальной розни. Об этом заявил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Щепихина похитили 4 июня в Москве.

Депутат направил запрос в МВД.

Блогера Арега Щепихина необходимо проверить на экстремизм и разжигание национальной розни. Об этом заявил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Щепихина похитили 4 июня в Москве.

«Щепихин публично призывал к экстремизму, уничтожению народов России», — передает РБК слова депутата. Саралиев уже подготовил соответствующий запрос в МВД.

Ранее на Ярославском вокзале в Москве неизвестные похитили 40-летнего Арега Щепихина, который незадолго до этого опубликовал видео с оскорблениями в адрес мусульман. Мужчину силой затащили в черный Mercedes с мигалками. Позже злоумышленников задержали, а они предъявили полиции удостоверения сотрудников Росгвардии, сообщали telegram-каналы. Мужчин затем отпустили из отдела.

Следственный комитет России по Москве завел уголовное дело по факту задержания бизнесмена и блогера Щепихина. Следователи совместно с криминалистами проводят осмотр изъятых телефонов и автомобиля, который может быть связан с инцидентом. Также выполняется комплекс необходимых следственных действий для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Недавно Щепихин выложил видео с оскорблениями в адрес мусульман, Аллаха и Корана. Он неоднократно высказывал оскорбления чемпиону ММА Хабибу Нурмагомедову и его семье. Мать Арега рассказала, что его негативное отношение к мусульманам и религии Ислам связано с событиями в Нагорном Карабахе. Она отметила, что была не в курсе активности сына в интернете и его резких высказываний.