Анастасия Ракова: московский выпускной на ВДНХ соберет 45 тысяч гостей

На Московский выпускной, который пройдет на территории Выставки Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ) в ночь с 27 на 28 июня, приглашены более 55 известных певцов и свыше 45 тысяч выпускников, родителей и учителей. Такое количество гостей станет рекордом для столицы. Об этом в среду, 4 июня, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.