Анастасия Ракова: московский выпускной на ВДНХ соберет 45 тысяч гостей

На Московский выпускной, который пройдет на территории Выставки Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ) в ночь с 27 на 28 июня, приглашены более 55 известных певцов и свыше 45 тысяч выпускников, родителей и учителей. Такое количество гостей станет рекордом для столицы. Об этом в среду, 4 июня, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«На территории (ВДНХ — прим. ред.) разместится целая вселенная с шоу, играми и интерактивом. Выпускники смогут попробовать свои силы в музыке и искусстве, посетить экскурсии в павильонах ВДНХ, сразиться в танце, поучаствовать в сайкл-тренировках и многом другом. Уверена, каждый почувствует, что праздник сделан именно для него — с учетом его интересов», — поделилась деталями программы Ракова.
Обстановка будет по-настоящему праздничной: веселых выпускников в костюмах и платьях будут торжественно встречать на красной ковровой дорожке. Помимо интерактивов и творческих конкурсов, среди которых сочинение собственных песен и соревнования по танцам, подростков ждет главный гвоздь программы: выступление популярных артистов на главной сцене.
Хэдлайнерами вечера станут SHAMAN, DABRO, The Hatters, Amirchik, Татьяна Куртукова, GAYAZOV$ BROTHER$, MONA, Юля Гаврилина и другие. Список артистов путем голосования вчерашние школьники составляли сами.
Ранее доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская рассказала aif.ru, что российские родители готовы потратить на сборы ребенка к выпускному балу около 31 тысячи рублей.