Адвокат рассказал, что грозит Виктории Боне за рекламу запрещенных веществ на ее сайте

Известная телеведущая и блогер Виктория Боня оказалась под угрозой штрафа из-за обвинений в пропаганде наркотиков. Адвокат Сергей Жорин пояснил в беседе с aif.ru, что Боня может избежать наказания, если докажет, что не имеет отношения к содержимому сайта.
По словам юриста, суд будет учитывать, знала ли она о противоправной деятельности и контролировала ли ресурс. Если вина не будет доказана, телеведущую могут освободить от ответственности. Однако, как отметил Жорин, шансы на это невелики, учитывая судебную практику по подобным делам.
Жорин также уточнил, что, будучи бывшим владельцем сайта, Боня обязана предоставить доказательства отсутствия контроля над ресурсом и предпринять шаги, чтобы прекратить его использование в незаконных целях. Если вину признают, ей грозит штраф до 30 тысяч рублей.
«Известия» рассказали, что протокол против Бони зарегистрировали 28 мая. Дело касается части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за пропаганду наркотиков в интернете.