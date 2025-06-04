Адвокат рассказал, что грозит Виктории Боне за рекламу запрещенных веществ на ее сайте

По словам юриста, суд будет учитывать, знала ли она о противоправной деятельности и контролировала ли ресурс. Если вина не будет доказана, телеведущую могут освободить от ответственности. Однако, как отметил Жорин, шансы на это невелики, учитывая судебную практику по подобным делам.