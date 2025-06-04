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«Оплачивается лишь сосуд»: в РПЦ назвали приобретение воды в храмах пожертвование прихожан

По словам протоиерея Олега Стеняева, известного писателя и богослова РПЦ, передача денег за воду в церквях — это акт добровольного пожертвования, а не коммерческая сделка.

По словам протоиерея Олега Стеняева, известного писателя и богослова РПЦ, передача денег за воду в церквях — это акт добровольного пожертвования, а не коммерческая сделка.

Он акцентировал внимание на том, что прихожане платят не за освященную воду, а за емкость, в которой она находится.

«Реализации святой воды [в церковных лавках] как таковой не существует. Оплачивается лишь сосуд, предназначенный для нее. Подобные действия со стороны верующих следует расценивать как добровольные взносы», — уточнил Стеняев.

Кроме того, священнослужитель указал на то, что нередко люди начинают судебные тяжбы с религиозными организациями, не имея полного представления о сути дела.

Напомним, что ранее активистка из Перми подала иск в суд против митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия, аргументируя это тем, что ей была продана освященная вода без соответствующей маркировки.